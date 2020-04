KONTAKT

Hessischer Rundfunk

Redaktion Ziehung der Lottozahlen

Bertramstraße 8

60320 Frankfurt a. M.

Fax: +49 69 1556376

E-Mail: lotto@hr-online.de

LINK

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet

oder unter hhttps://daserste.hr.de/lotto/



SONSTIGE FAKTEN (A-Z)

ARD TEXT

Die Lottozahlen der letzten Samstagsziehung werden im ARD-Text auf

Tafel 580 ff veröffentlicht. Die Gewinnquoten sind dort - ab montags -

ebenfalls abrufbar. Auf Tafel 582 werden die Gewinnzahlen der

Mittwochsziehungen veröffentlicht.



AUTOGRAMMADRESSEN

Schicken Sie bitte einen frankierten und mit Ihrer Adresse versehenen

Briefumschlag an folgende Adresse:



Franziska Reichenbacher

c/o Hessischer Rundfunk

FS-Unterhaltung

60322 Frankfurt am Main

Ingrid El Sigai

c/o Hessischer Rundfunk

FS-Unterhaltung

60322 Frankfurt am Main



GEWINNQUOTEN

http://www.daserste.de/lotto oder auf ARD Text (siehe oben).



SENDETERMIN & Weitere Infos

Die Ziehung der Lottozahlen am Samstag

wurde vom 04.09.1965 bis zum

06.2013 im Ersten Deutschen Fernsehen live übertragen. :

Neuer Sendetermin ab 6. Juli 2013

Samstag, jeweils direkt vor der Tagessschau, um 19.57 Uhr



Name der neuen Lotto-Präsentation im Ersten:

Lotto am Samstag

Gewinnzahlen der xx. Ausspielung

Moderation: Franziska Reichenbacher



Moderner, kompakter und zuverlässig zur festen Sendezeit



Von der ersten Juli-Woche 2013 an präsentiert die ARD die Lottozahlen in einer neuen Form. Von Samstag, 6. Juli, an präsentiert Franziska Reichenbacher jeweils um 19.57 Uhr die kurz zuvor gezogenen Gewinnzahlen.



Bislang erfolgte die Ziehung der Lottozahlen im Ersten samstags abends im Anschluss an die Unterhaltungssendungen frühestens um 21.45 Uhr, häufig aber wegen der Länge der vorangegangen Sendungen erst nach 23.00 Uhr. Der späte Sendetermin und die schwankenden Sendezeiten waren ein Grund für zahlreiche Zuschauerbeschwerden. Deshalb war es das wichtigste Ziel des Ersten, künftig die Glückszahlen samstags auf einem festen Sendeplatz zu einer attraktiven Sendezeit zu platzieren.



Sendezeiten alt

s.u. Titel "Ziehung der Lottozahlen"

Erstmals übertrug die ARD die Ziehung der Lottozahlen am 4. September 1965 - im Anschluss an die Unterhaltungssendung.

Seit dem 3. April 1993 und bis zum 1. August 2009 wurde der Service für Lottospieler vor der „Tagesschau" um 19.50 Uhr angeboten.

Seit 8. August 2009 bis 29.06.2013 im Anschluss an die Samstagabend-Unterhaltung im Ersten.



Bis 29.06.13 fanden die Ziehungen in verschiedenen Studios des

Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main statt und wurden von dort

live übertragen. Seit dem 2. April 2005 erfolgte die Ziehung im hr-Studio Main Tower. Dieses TV-Studio befindet sich im 53. Stock, knapp 200 Meter über dem Erdboden, im einzigen öffentlich zugänglichen Hochhaus in Frankfurt am Main, dem Main Tower.



Die Ziehung selbst ist eine Veranstaltung des Deutschen Lottoblocks. Ab Juli 2013 zuständig für die Ziehung am Samstag ist



Saarland-Sporttoto GmbH

Saaruferstr. 17

66117 Saarbrücken

Tel. +49 681 5801-0

info@saartoto.de



Die Ziehung der Lottozahlen kann künftig live im Internet (bzw.bei

http://www.daserste.de/lotto) verfolgt werden.



Ab 06.07.13 findet die Präsentation der zuvor gezogenen Lottozahlen in einem Studio auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks statt (ohne Zuschauer).



Franziska Reichenbacher präsentiert die Zahlen von 6 aus 49, die

Superzahl, Spiel 77 und die Super 6. Alle Gewinnzahlen der Glücksspirale werden mit einem Laufband eingeblendet. Gleichzeitig werden die Zahlen wie bisher auf den Videotextseiten 580 ff. veröffentlicht. Die neue Form der Präsentation kommt dem Informationsbedürfnis der Zuschauer entgegen und unterstreicht den Informationscharakter der Sendung.



KARTEN

Die Ziehungensind nach wie vor öffentlich und finden in den Räumen des ehemaligen Synchronstudios des

Saarländischen Rundfunks, Am Halberg,

66111 Saarbrücken statt. In dem Studio beim Saarländischen Rundfunk ist Platz für ca. 20 ZuschauerInnen. Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze ist die Teilnahme nur durch vorherige Anmeldung bei



Saarland-Sporttoto GmbH

Tel. +49 681 5801-0

info@saartoto.de



möglich.



Eine email-Adresse speziell für Besucheranfragen wird eingerichtet und

sobald wie möglich kommuniziert.